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        Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükten kurtulan işçiler yaşadıklarını anlattı

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında meydana gelen göçükten kurtulan işçiler, yaşadıklarını paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 17:49 Güncelleme: 13.09.2023 - 17:49
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        Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükten kurtulan işçiler yaşadıklarını anlattı
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        Bölgede incelemelerde bulunan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, göçükten kurtulan maden işçileriyle görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgeden ayrılan Vali Hacıbektaşoğlu, yaralı işçileri ziyaret etmek üzere Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine gitti.

        İşçilerden Sabri Solmaz, gazetecilere, kendisinin aynı ocakta çalıştığını ancak göçüğün meydana geldiği bölgede bulunmadığını belirterek, "Arkadaşlarımıza yardıma koştuk, yetiştik. Elimizden ne geliyorsa yaptık." dedi.

        Aynı ocakta çalışan ve kurtarma faaliyetlerine katılan Hakkı Erdoğan ve Tuncay Turan da bir mesai arkadaşlarının hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduklarını dile getirdi.

        TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında eksi 450 kotunda tavan çökmesi sonucu meydana gelen göçükte, 1 işçi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

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