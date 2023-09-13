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        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, maden ocağındaki göçükten yaralı kurtarılan işçileri ziyaret etti

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Ereğli ilçesinde maden ocağındaki göçükten yaralı kurtarılan işçilere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 18:22 Güncelleme: 13.09.2023 - 18:22
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        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, maden ocağındaki göçükten yaralı kurtarılan işçileri ziyaret etti
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        Vali Hacıbektaşoğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan 6 işçiden 5'inin tedavi gördüğü Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne geldi.

        Hastane yetkililerinden bilgi alan Hacıbektaşoğlu, yaralı işçileri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Öte yandan 1 işçinin tedavisi ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

        TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında eksi 450 kotunda tavan çökmesi sonucu meydana gelen göçükte, maden işçisi 45 yaşındaki Ramazan Yıldırım hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

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