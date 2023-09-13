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        Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükten yaralı kurtarılan işçiler yaşadıklarını anlattı

        ÖMER ÜRER/GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükten yaralı kurtarılan işçiler, bir mesai arkadaşlarının hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 20:17 Güncelleme: 13.09.2023 - 20:17
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        Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükten yaralı kurtarılan işçiler yaşadıklarını anlattı
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        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında eksi 450 kotunda tavan çökmesi sonucu meydana gelen göçükte yaralanan 6 işçiden 5'inin tedavisi Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde, 1'inin ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

        Göçükten yaralı kurtarılan maden işçilerinden 49 yaşındaki Rıfat Öztürk ve 39 yaşındaki Ersin Aydın, tedavi gördükleri Zonguldak Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde AA muhabirine göçük esnasında yaşadıklarını anlattı.

        - "Göçüğün nasıl olduğunu biz de anlamadık"

        Rıfat Öztürk, riskli bir meslekte çalıştıklarını söyledi.

        Bu tür üzücü olayların madencilikte yaşanabileceğini belirten Öztürk, şunları kaydetti.

        "Bunlar madencilikte olağan şeyler. Göçüğün o esnada nasıl olduğunu biz de anlamadık. Bir anda ocak çöktü, 4-5 arkadaş vardık orada. Göçük altında kaldık. Arkadaşımızı kaybettik; bütün maden ocağı camiamıza geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Ben 23 yıllık madenciyim. Bu işin ustası, uzmanı olduğumuzu düşünüyorduk ama madencilikte bu tür şeyler oluyor bazen, önüne geçilmiyor kazaların."

        Ersin Aydın ise göçük esnasında ne olduğunu anlamadıklarını dile getirerek, "Bir anda ağaç parçaları üstümüze geldi. Oradan kurtulmak gerçekten mucize. Orada bir boşluk vardı, o boşluk olmasaydı muhtemelen şimdi rahmetli olmuştum. Orada 4 kişiydik. Çok üzüntülüyüz bir arkadaşımızı kaybettik." diye konuştu.

        TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında eksi 450 kotunda tavan çökmesi sonucu meydana gelen göçükte, maden işçisi 45 yaşındaki Ramazan Yıldırım hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

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