Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçi, son yolculuğuna uğurlandı

Yıldırım'ın cenazesi, ilçeye bağlı Ormanlı beldesi Başören köyündeki evinde helallik alınmasının ardından belde meydanına getirildi.

Burada Yıldırım'ın ailesi, taziyeleri kabul etti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, aileye baş sağlığı dileklerini iletti.

Yıldırım'ın cenazesi, öğle vakti İl Müftüsü Aşır Durgun'un kıldırdığı namazın ardından, köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Yıldırım'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt, CHP Zonguldak milletvekilleri Deniz Yavuzyılmaz ve Eylem Ertuğ Ertuğrul, TTK Genel Müdür Vekili Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, kurum ve sendika yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile madenciler ve vatandaşlar da katıldı.

TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında dün, eksi 450 kotunda tavan çökmesi sonucu meydana gelen göçükte, maden işçisi 45 yaşındaki Ramazan Yıldırım hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Tedavileri tamamlanan 5 işçi taburcu edilirken, 1 işçinin ise tedavisi Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesinde sürüyor.