Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Adalet Bakanı Tunç, Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte ölen işçinin ailesini ziyaret etti

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Ramazan Yıldırım'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 21:41 Güncelleme: 15.09.2023 - 21:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adalet Bakanı Tunç, Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte ölen işçinin ailesini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Ramazan Yıldırım'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Tunç, Yıldırım'ın Ormanlı beldesi Başören köyündeki ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

        Aile bireyleriyle görüşen Tunç, Yıldırım'ın oğlu 10 yaşındaki Ömer ile de sohbet etti.

        Bakan Tunç, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından evden ayrıldı.

        Ziyarette Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı ile Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin de yer aldı.

        TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında 13 Eylül'de eksi 450 kotunda tavan çökmesi sonucu meydana gelen göçükte 45 yaşındaki maden işçisi Ramazan Yıldırım hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kağıthane'de taksici şiddeti
        Kağıthane'de taksici şiddeti
        Malatya'da 9 bina aynı anda yıkıldı
        Malatya'da 9 bina aynı anda yıkıldı
        Galatasaray yeni transferini duyurdu!
        Galatasaray yeni transferini duyurdu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Leo Dubois ayrılığa hazırlanıyor!
        Leo Dubois ayrılığa hazırlanıyor!
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu

        Benzer Haberler

        Bakan Tunç: İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımını kaldıran bir ikt...
        Bakan Tunç: İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımını kaldıran bir ikt...
        Bakan Tunç: İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımını kaldıran bir ikt...
        Bakan Tunç: İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımını kaldıran bir ikt...
        Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Zonguldak İl Başkanlığında konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Zonguldak İl Başkanlığında konuştu:
        Bakan Tunç: İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımını kaldıran bir ikt...
        Bakan Tunç: İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımını kaldıran bir ikt...
        Adalet Bakanı Tunç, Zonguldak Valiliğini ziyaretinde konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, Zonguldak Valiliğini ziyaretinde konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, Zonguldak'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı:
        Adalet Bakanı Tunç, Zonguldak'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı: