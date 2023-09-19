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        Zonguldak'ta kamp yapan iç mimarın ölü bulunmasına ilişkin 3 kişiye adli kontrol

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde arkadaşlarıyla kamp yapan iç mimarın çadırın yakınında ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 arkadaşı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 12:16 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:16
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        Zonguldak'ta kamp yapan iç mimarın ölü bulunmasına ilişkin 3 kişiye adli kontrol
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde arkadaşlarıyla kamp yapan iç mimarın çadırın yakınında ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 arkadaşı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Arkadaşlarıyla Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolu Yumurta Kayalıkları mevkisinde kamp yapan iç mimar Bartu Can'ın (32) 10 Eylül'de ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        Öte yandan Can'ın yapılan otopsisinde çene altından mermi girişi tespit edildiği, olayla ilgili jandarma tarafından özel ekip oluşturulduğu öğrenildi.​​​​​​​

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