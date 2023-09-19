Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Bakan Işıkhan, Zonguldak'ta gazilerle buluştu:

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Attığımız her bir adımın bedelinin canla, kanla, alın teriyle ödenmiş olduğunu unutmamalıyız. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim ortak değerlerimiz; vatan sevdamız, tüm farklılıkları ortadan kaldıran müşterek noktamızdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 15:32 Güncelleme: 19.09.2023 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Işıkhan, Zonguldak'ta gazilerle buluştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Attığımız her bir adımın bedelinin canla, kanla, alın teriyle ödenmiş olduğunu unutmamalıyız. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim ortak değerlerimiz; vatan sevdamız, tüm farklılıkları ortadan kaldıran müşterek noktamızdır." dedi.

        Programları kapsamında Zonguldak'ta bulunan Işıkhan, İŞKUR'a ve Şemsi Denizer Caddesi'ndeki esnafa ziyaret gerçekleştirdi, vatandaşlarla sohbet etti. Bir simit fırınında vatandaş ve gazetecilere simit ikram eden Işıkhan, çay ocağında çay içti, çocuklara harçlık ve hediye verdi.

        Bakan Işıkhan, yürüyerek geldiği Genel Maden İşçileri Sendikası'nda, Genel Başkan Hakan Yeşil'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Zonguldak Polisevi'nde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katılan Işıkhan, selamlaştığı gazilerle sohbet etti.

        Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, şehitleri ve ahirete irtihal eden gazileri rahmet ve minnetle andı, hayatta olanlara şükranlarını sundu.

        Vatan uğrunda ailesini, eşini, evladını, yakınlarını kaybetmiş tüm vatandaşlara saygı ve selamlarını ileten Işıkhan, "Hiç kuşkusuz bugün huzur ve güven içerisinde yaşayabiliyorsak, şanlı bayrağımızı korkmadan, göğsümüzü gere gere tüm coğrafyalarda dalgalandırabiliyorsak, 1000 yıllık kadim tarihimizi yazan, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü ve bekası için mücadele veren şehitlerimiz ve gazilerimizin cesaretleri sayesindedir." diye konuştu.

        Vedat Işıkhan, şehadetle ilgili Allah'ın ayetlerinin ve Hz. Muhammed'in hadislerinin ortada olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

        "Bu büyük müjdeye mazhar olan kahramanlarımız için hangi söz kafi gelir, hangi kalem ve kelam onları hakkıyla anlatabilir ki... İstiklal Şairi'miz Mehmet Akif'in de İstiklal Marşı'mızda 'Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.' diyerek ifade ettiği gibi attığımız her bir adımın bedelinin canla, kanla, alın teriyle ödenmiş olduğunu unutmamalıyız. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim ortak değerlerimiz; vatan sevdamız, tüm farklılıkları ortadan kaldıran müşterek noktamızdır."

        Bakan Işıkhan, sadece bir gün değil her daim minnet duygusuyla, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla şehit yakınları ve gazilerin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Kaza sonrası sürücüyü bıçakla kovalamıştı! İfadesi ortaya çıktı! Tutuklandı!
        Kaza sonrası sürücüyü bıçakla kovalamıştı! İfadesi ortaya çıktı! Tutuklandı!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        4 şüpheli gözaltına alındı! 3 doktoru dövdüler!
        4 şüpheli gözaltına alındı! 3 doktoru dövdüler!
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!

        Benzer Haberler

        Bakan Işıkhan, Zonguldak'ta partililerle buluştu:
        Bakan Işıkhan, Zonguldak'ta partililerle buluştu:
        Bakan Işıkhan: AK Parti seçimden seçime değil, her gün milletle birlikte ol...
        Bakan Işıkhan: AK Parti seçimden seçime değil, her gün milletle birlikte ol...
        Zonguldak'ta kamp yapan iç mimarın ölü bulunmasına ilişkin 3 kişiye adli ko...
        Zonguldak'ta kamp yapan iç mimarın ölü bulunmasına ilişkin 3 kişiye adli ko...
        Madende ölen arkadaşlarını anıp mesaiye başladılar
        Madende ölen arkadaşlarını anıp mesaiye başladılar
        İç mimarın ölümünde cinayet şüphesi
        İç mimarın ölümünde cinayet şüphesi
        Zonguldak'ta 1 öğrencinin öldüğü kazaya ilişkin yargılama başladı
        Zonguldak'ta 1 öğrencinin öldüğü kazaya ilişkin yargılama başladı