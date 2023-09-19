Bakan Işıkhan, Zonguldak'ta gazilerle buluştu: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Attığımız her bir adımın bedelinin canla, kanla, alın teriyle ödenmiş olduğunu unutmamalıyız. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim ortak değerlerimiz; vatan sevdamız, tüm farklılıkları ortadan kaldıran müşterek noktamızdır." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Attığımız her bir adımın bedelinin canla, kanla, alın teriyle ödenmiş olduğunu unutmamalıyız. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim ortak değerlerimiz; vatan sevdamız, tüm farklılıkları ortadan kaldıran müşterek noktamızdır." dedi.

Programları kapsamında Zonguldak'ta bulunan Işıkhan, İŞKUR'a ve Şemsi Denizer Caddesi'ndeki esnafa ziyaret gerçekleştirdi, vatandaşlarla sohbet etti. Bir simit fırınında vatandaş ve gazetecilere simit ikram eden Işıkhan, çay ocağında çay içti, çocuklara harçlık ve hediye verdi.

Bakan Işıkhan, yürüyerek geldiği Genel Maden İşçileri Sendikası'nda, Genel Başkan Hakan Yeşil'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Zonguldak Polisevi'nde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katılan Işıkhan, selamlaştığı gazilerle sohbet etti.

Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, şehitleri ve ahirete irtihal eden gazileri rahmet ve minnetle andı, hayatta olanlara şükranlarını sundu.

Vatan uğrunda ailesini, eşini, evladını, yakınlarını kaybetmiş tüm vatandaşlara saygı ve selamlarını ileten Işıkhan, "Hiç kuşkusuz bugün huzur ve güven içerisinde yaşayabiliyorsak, şanlı bayrağımızı korkmadan, göğsümüzü gere gere tüm coğrafyalarda dalgalandırabiliyorsak, 1000 yıllık kadim tarihimizi yazan, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü ve bekası için mücadele veren şehitlerimiz ve gazilerimizin cesaretleri sayesindedir." diye konuştu.

Vedat Işıkhan, şehadetle ilgili Allah'ın ayetlerinin ve Hz. Muhammed'in hadislerinin ortada olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Bu büyük müjdeye mazhar olan kahramanlarımız için hangi söz kafi gelir, hangi kalem ve kelam onları hakkıyla anlatabilir ki... İstiklal Şairi'miz Mehmet Akif'in de İstiklal Marşı'mızda 'Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.' diyerek ifade ettiği gibi attığımız her bir adımın bedelinin canla, kanla, alın teriyle ödenmiş olduğunu unutmamalıyız. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim ortak değerlerimiz; vatan sevdamız, tüm farklılıkları ortadan kaldıran müşterek noktamızdır."

Bakan Işıkhan, sadece bir gün değil her daim minnet duygusuyla, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla şehit yakınları ve gazilerin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.