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        Zonguldak'ta yaralı halde bulunan martı tedaviye alındı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan martı tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 10:58 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:00
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        Zonguldak'ta yaralı halde bulunan martı tedaviye alındı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan martı tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

        Kandilli beldesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yol kenarında kanadından yaralı martı buldu.

        İlk müdahalesi jandarma personelince yapılan martı, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Yaralı martı, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

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