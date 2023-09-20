Zonguldak'ta yaralı halde bulunan martı tedaviye alındı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan martı tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan martı tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
Kandilli beldesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yol kenarında kanadından yaralı martı buldu.
İlk müdahalesi jandarma personelince yapılan martı, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Yaralı martı, tedavisinin ardından doğaya salınacak.