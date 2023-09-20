Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        İnternetten öğrendiği amigurumi tekniğiyle 8 yıldır oyuncak örüyor

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan Fahriye Koyu, sosyal medyada gördüğü videolarını izleyerek öğrendiği amigurumi tekniğiyle 8 yılda farklı figürlerde birçok oyuncak üretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 12:24 Güncelleme: 20.09.2023 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnternetten öğrendiği amigurumi tekniğiyle 8 yıldır oyuncak örüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan Fahriye Koyu, sosyal medyada gördüğü videolarını izleyerek öğrendiği amigurumi tekniğiyle 8 yılda farklı figürlerde birçok oyuncak üretti.

        Evli ve iki çocuk annesi 56 yaşındaki Koyu, günlük ev işlerini bitirdikten sonra kalan zamanını değerlendirmek amacıyla sosyal medya üzerinden videolarını gördüğü amigurumi oyuncak yapmaya karar verdi.

        Koyu, internetten izlediği videolar ve şans eseri tanıştığı Rus kadından detaylarını öğrendiği amigurumi örgü tekniğiyle 8 yıl önce ilk denemesini yaptı.

        Zaman içinde kendini geliştiren Koyu, bebek, kedi, köpek, tavşan, inek, ayı, kaplumbağa gibi objeler ördü.

        Koyu, örgü oyuncakları sosyal medya aracılığıyla yurt içinde ve yurt dışında ABD, Almanya ve Belçika'da müşterilerine gönderiyor.

        - "Süpermen ve Batman gibi kahramanlar çok talep görüyor"

        Fahriye Koyu, AA muhabirine, ev hanımı olduğu için gündüz ev işleriyle uğraştığını, günün kalan saatlerinde ise organik iplerle hayvan figürleri ve çizgi film karakterleri ördüğünü söyledi.

        Genelde Süpermen ve Batman gibi kahramanlara ait objelerin çok talep gördüğünü belirten Koyu, kız bebek figürlerinin de bir o kadar ilgi çektiğini kaydetti.

        Şehir merkezindeki Sanat Sokağı'nda standının bulunduğunu aktaran Koyu, ürünlerinin burada beğenildiğini ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini anlattı.

        Küçük oyuncakları 1-2 günde, büyükleri ise 4-5 günde ördüğünü dile getiren Koyu, gelen talep üzerine her çeşit ürünü yapabildiğini anlattı.

        Koyu, Karadeniz Ereğli Mesleki Eğitim Merkezi'nde amigurumi tekniği üzerine kurslara katılarak usta ve usta öğreticisi belgesi de aldığını belirterek, öğretmen eşinin yaptığı çalışmaları beğendiğini ve elinden geldiğince kendisine yardımcı olmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti! İşte zanlının ifadesi!
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti! İşte zanlının ifadesi!
        Rus basını: Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi
        Rus basını: Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi
        Cinayet anı kamerada! Haraç vermeyen esnafı öldürdü!
        Cinayet anı kamerada! Haraç vermeyen esnafı öldürdü!
        Kuntz veda toplantısında
        Kuntz veda toplantısında
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Meclis'e anti-drone, ziyaretçi kartlarına sınırlama
        Meclis'e anti-drone, ziyaretçi kartlarına sınırlama
        İklim vurdu, çayın tadı kaçtı!
        İklim vurdu, çayın tadı kaçtı!
        Cinsel suç mağduru çocuk sayısında ürküten artış!
        Cinsel suç mağduru çocuk sayısında ürküten artış!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Krallar ve tanrılar ovası…
        Krallar ve tanrılar ovası…
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta yaralı halde bulunan martı tedaviye alındı
        Zonguldak'ta yaralı halde bulunan martı tedaviye alındı
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulund...
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulund...
        Bakan Işıkhan: AK Parti seçimden seçime değil, her gün milletle birlikte ol...
        Bakan Işıkhan: AK Parti seçimden seçime değil, her gün milletle birlikte ol...
        Zonguldak'ta maden işçileri hayatını kaybeden meslektaşları için dua etti
        Zonguldak'ta maden işçileri hayatını kaybeden meslektaşları için dua etti
        Bakan Işıkhan, Zonguldak'ta gazilerle buluştu:
        Bakan Işıkhan, Zonguldak'ta gazilerle buluştu:
        Bakan Işıkhan, Zonguldak'ta partililerle buluştu:
        Bakan Işıkhan, Zonguldak'ta partililerle buluştu: