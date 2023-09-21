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        Zonguldak'ta jandarma personeline yer altı görüntüleme cihazlarıyla eğitim verildi

        Zonguldak'ta yer altı görüntüleme cihazlarının kullanımıyla ilgili jandarma personeline yönelik eğitim düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 14:23 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:32
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        Zonguldak'ta jandarma personeline yer altı görüntüleme cihazlarıyla eğitim verildi
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        Zonguldak'ta yer altı görüntüleme cihazlarının kullanımıyla ilgili jandarma personeline yönelik eğitim düzenlendi.

        Savunma sanayisi firması tarafından Jandarma Genel Komutanlığı ile ortaklaşa geliştirilen yerli yer altı görüntüleme cihazları sığınak, tünel, mağara ve gömülü mühimmat tespitinin yanı sıra ormanlık alanda kayıp kişilerin tespiti, su altı arama kurtarma, deprem gibi doğal afetlerde de arama faaliyetlerinde kullanılıyor.

        Bu kapsamda verilen uygulamalı eğitimlerde cihazı kullanan jandarma personeli, su altına dalış yapan Jandarma Su Altı Arama ekibinde yer alan dalgıcın yerini belirledi.

        Firma yetkilisi Remzi Başbuğ, gazetecilere, cihazın birkaç fonksiyona sahip olduğunu söyledi.

        Cihazın depremde de kullanıldığını anımsatan Başbuğ, şöyle konuştu:

        "Enkaz altı canlı tespitinde yüksek başarı göstermiştir. Bunun dışında da birçok arama faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Sığınak tünel, mağara tespiti veya gömülü mühimmat tespitinde Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından kullanılmaktadır. Cihazımız TSK ve Jandarma Genel Komutanlığı dışında da arama kurtarma faaliyetlerinde AFAD ve sivil arama kurtarma olarak da kullanıma aktiftir. Cihazımız ormanlık alanda kayıp şahısların tespitinde, deprem bölgesindeki çökmüş binaların altında veya çökmüş ahşabın altındaki canlı tespitinde kullanılmaktadır."

        Başbuğ, cihazın olası depremlerde arama kurtarma faaliyetlerinde başrol oynayacağını düşündüklerini anlatarak "Enkaz altında kalmış kişiler tabii ki köpeklerle ses dinleme cihazlarıyla tespit ediliyor ama cihazımız da bilindiği üzere geçtiğimiz depremde de çok başarılı bir şekilde kullanıldı. Uzaktan tam noktasına ve derinliğine varana kadar olası bir depremde de kullanılır. Eğitimler de olası bir deprem durumunda eğitimli personelin ve eğitimli kullanıcının fazlalaştırılması ve hazır konumda olması açısından da fayda sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

        Bugün su altında kayıp bir kişinin nasıl tespit edileceğine dair eğitim verdiklerini aktaran Başbuğ, "(Cihaz) Toprak altı, göçük altı ve aynı zamanda su altı tespitinde de kullanılmaktadır." dedi.

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