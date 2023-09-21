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        Zonguldak, Bolu ve Düzce'de "Aile Çalıştayı" düzenlendi

        Zonguldak, Bolu ve Düzce'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl müdürlüklerince, sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 16:57 Güncelleme: 21.09.2023 - 16:59
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        Zonguldak, Bolu ve Düzce'de "Aile Çalıştayı" düzenlendi
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        Zonguldak, Bolu ve Düzce'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl müdürlüklerince, sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, çalıştayda, ailenin, bireysel ve toplumsal hayatta çok önemli bir müessese olduğunu söyledi.

        Toplumların ve devletlerin güçlü olmasının, güçlü aile yapısına bağlı olduğunu vurgulayan Subaşı, aileyi etkileyen olumsuz koşulları olumluya döndürebilmek için çalıştıklarını anlattı.

        Subaşı, çalıştayda ailenin çeşitli yönlerden ele alınacağını belirterek, "Amacımız toplumun temeli olan güçlü aileyi sürdürmek." dedi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veli Köktürk de çalıştayda iki oturum halinde 6 başlığın konuşulacağını aktararak, "Çalıştay sonunda ortaya çıkan konular, sorunlar, çözümler, kısa süre sonra Cumhurbaşkanlığımız nezdinde yapılacak Aile Şurası'na ışık tutacak olup aynı zamanda Bakanlığımız politikalarına destek olacak, şekil verecek." diye konuştu.

        Çalıştaya, akademisyenler, sivil toplum ve kamu kurum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

        - Bolu

        Bolu'da düzenlenen çalıştayda konuşan moderatör Prof. Dr. Hamit Coşkun, Türkiye'de belirli aralıklarla çok sayıda paydaşın katılımıyla aile şuralarının yapıldığını söyledi.

        İllerde de aile şuraları öncesinde çalıştaylar düzenlendiğini aktaran Coşkun, "Aile toplumun temeli; güçlü bir aile, güçlü bir ülke. Gelecek yüzyıl hedeflerine bağlı olarak bu çalışmalar yapılıyor. Çalıştayda, aile çok boyutlu olarak ele alınacak. Ümidimiz çalıştayın bundan sonraki çalışmalara ışık tutması." ifadelerini kullandı.

        Açılış konuşmasının ardından, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla "Aile, Eşitlik ve Adalet", "Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah", "Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme", "Aile, İklim ve Çevre", "Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme", "Aile Odaklı Sosyal Hizmetler" başlıklı oturumlar yapıldı.

        Çalıştayda, Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Avcı, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, kurum amirleri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri yer aldı.

        - Düzce

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, çalıştayda, ailenin önemine değindi.

        Ailenin toplumun en önemli yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayan Aslan, Türkiye'de ailenin korunmasına yönelik önemli adımların atıldığını anlattı.

        Çalıştaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kılıç, kurum amirleri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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