Zonguldak'ta "1. Uluslararası Denizcilik ve Lojistik Kongresi" başladı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen "1. Uluslararası Denizcilik ve Lojistik Kongresi" başladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Denizcilik Fakültesi tarafından Erdemir Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Türkiye'nin ticaret yolları anlamında önemli bir konumda yer aldığını söyledi.

İnsanlığın gelişmesinde ticaretin büyük öneme sahip olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin, kuruluşunun 100. yılında farklı bir düzlemde yoluna devam edeceğini dile getirdi.

Hacıbektaşoğlu, Türkiye'nin "dünyanın kalbi" konumunda olduğunu vurgulayarak, "Zonguldak bu kalbin atardamarlarından biridir. Zonguldak sahip olduğu limanları, ulaşım imkanlarıyla çok ciddi bir avantaja sahiptir. Yine Filyos Projesi bunu çok önemli bir yere taşıyacaktır." dedi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Özölçer de "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda çalışmaların gerçekleştirilmesinin önem arz ettiğini anlattı.

Özölçer, "Diğer alanlarda olduğu gibi denizcilik alanında da yapılacak iyileştirici uygulamalar ülkemizin sürdürülebilir gelişim hedeflerinin gerçekleşmesine büyük katkı sağlayacaktır. Bu bakımdan denizcilikte mevcut durumların ve yeni yaklaşımların ortaya konulduğu kongrede kamu ve sektör temsilcileri ile akademisyenlerin bir araya getirilmesinin önemli çıktılar sağlayacağı ümit edilmektedir." ifadelerini kullandı.

- "Tahıl koridoruyla 1004 gemiyle 32,8 milyon ton tahıl dünyaya taşındı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Taşçı ise denizcilik sektöründe Türkiye'nin dünyada 14'üncü sırada yer aldığını söyledi.

Salgından etkilenen kruvaziyer turizminin 2022'de canlandığını, 2023'te daha da artış göstererek ağustos itibarıyla 719 gemide 907 bin yolcu ziyaretinin gerçekleştiğini kaydeden Taşçı, son yıllarda yaşanan küresel krizin deniz yolu taşımacılığındaki etkilerinin de görüldüğünü dile getirdi.

Taşçı, tahıl koridoruyla 1004 gemiyle 32,8 milyon ton tahılın dünyaya taşındığını belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye de bunda üçüncü sırada yer aldı. Küresel anlamda yaşanan bir diğer kriz de belki çok gündeme gelmedi ama Panama Kanalı'ndaki geçişlerde yaşanan sıkıntılar oldu. Şiddetli kuraklık sebebiyle Panama Kanalı'nda gecikmeler başladı. Su seviyeleri düştüğü için gemi geçiş sayısı günlük 36'dan 32'ye düştü. Bu da şuna sebep oldu. Çin'den Amerika'nın doğu kıyılarına, körfez kıyılarına taşınan konteynerlerde yüzde 36'lık maliyet artışı meydana geldi. Bu da nihai tüketici olarak o kıtalarda yaşamıyoruz ama dolaylı olarak bizleri de etkiliyor ve piyasaların bir şekilde artmasına neden oluyor. Son dönemde yaşanan iklim değişiklikleri, deniz yolu taşımacılığında büyük değişimleri başlattı."

Kongreye, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Akca, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, Deniz Ticaret Odası Karadeniz Ereğli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Ünlüer ve Erdemir Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker de katıldı.

"Yenilikçi ve Daha Yeşil Uygulamalar" temasıyla düzenlenen kongrede, Türkiye ve farklı ülkelerden akademisyenler ile alanında uzmanlar, 2 gün boyunca sektördeki gelişmeleri ele alacak.