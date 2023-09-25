Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta kamyonun çarptığı direğin yayanın üzerine devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

        Zonguldak'ta kamyonun çarptığı aydınlatma direğinin devrilmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 13:44 Güncelleme: 25.09.2023 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta kamyonun çarptığı direğin yayanın üzerine devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ta kamyonun çarptığı aydınlatma direğinin devrilmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, 21 Eylül'de bir kuruma ait kargo aracı kavşaktan dönmek için geri manevra yaptı. Bu sırada kamyonun çarptığı aydınlatma direği, yolda yürüyen 38 yaşındaki F.K'nin üzerine devrildi.

        Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F.K, tedavisinin ardından taburcu edilirken, sürücünün ifadesine başvuruldu.

        Öte yandan olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Sonunda Chamberlain!
        Sonunda Chamberlain!
        Çocukluk hayaliydi! Tüm parasını yatırdı...
        Çocukluk hayaliydi! Tüm parasını yatırdı...
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        K.Maraş'ta 6 Şubat'ta o binada 26 kişi ölmüştü! İşte istenen ceza!
        K.Maraş'ta 6 Şubat'ta o binada 26 kişi ölmüştü! İşte istenen ceza!
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Kim Basinger ortaya çıktı
        İtalyan mafya lideri Denaro hayatını kaybetti
        İtalyan mafya lideri Denaro hayatını kaybetti
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        10 bin liraya alıcı buldu
        10 bin liraya alıcı buldu
        Sabancı & Talu aşkı
        Sabancı & Talu aşkı
        Yıkılmaz kale!
        Yıkılmaz kale!
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        İstihdam kan kaybediyor
        İstihdam kan kaybediyor

        Benzer Haberler

        MHP Zonguldak İl Başkanlığına yeniden Mustafa Öztürk getirildi
        MHP Zonguldak İl Başkanlığına yeniden Mustafa Öztürk getirildi
        Eski sevgilisini bıçaklayan sanığa 21 yıl hapis istemi
        Eski sevgilisini bıçaklayan sanığa 21 yıl hapis istemi
        Zonguldak'ta TTK'ye işçi alımı başvuruları başladı
        Zonguldak'ta TTK'ye işçi alımı başvuruları başladı
        Apartman yöneticisini yaralayıp, eşini öldüren sanık: Beni babam azmettirme...
        Apartman yöneticisini yaralayıp, eşini öldüren sanık: Beni babam azmettirme...
        Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükte bir işçinin ölümüne ilişkin...
        Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükte bir işçinin ölümüne ilişkin...
        Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünden TTK'ye işçi alımına ilişkin aç...
        Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünden TTK'ye işçi alımına ilişkin aç...