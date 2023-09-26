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        Zonguldak'taki cinayete ilişkin 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

        Zonguldak'ta 1 kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 17:45 Güncelleme: 26.09.2023 - 17:45
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        Zonguldak'taki cinayete ilişkin 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
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        Zonguldak'ta 1 kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        Karaelmas Mahallesi Hal mevkisindeki bir evde 23 Şubat'ta, Mustafa Kurt'un (43) sırtından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili G.Ç. (45) ve kadın zanlı S.K. (38) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        S.K. ile Kurt'un uzun yıllardır tanıştığı ve para meselesi yüzünden aralarında husumet bulunduğu, G.Ç'nin ise Kurt'u tanımadığı belirtilen iddianamede, cep telefonlarında yapılan incelemede, S.K'nin G.Ç'ye, Mustafa Kurt'u kastedip, "Şimdi, işi bitecek." şeklinde mesajlar attığı, Kurt'a ait telefon ve olayda kullanılan bıçağın sobada yakıldığı anlatıldı.

        İddianamede, emniyetteki sorgusunda suçu üstlenen S.K'nin, sonraki ifadelerinde suçlamaları reddederek, G.Ç'nin, "Sen bu suçu üstlen ben sana cezaevinde bakacağım. Yapma, etme, 1 oğlum var, emekliliğimi göremem." dediği için cinayeti kendisinin işlediğini ileri sürdüğü aktarıldı.

        S.K'nin, Kurt'un kendisini boynundan öpmeye çalıştığı için G.Ç'nin sinirlenerek bıçakla saldırdığını, daha sonra da kaçmaya çalışan maktulün arkasından giderek bıçaklamaya devam ettiğini iddia ettiği aktarılan iddianamede, G.Ç'nin ise S.K'nin kendisine "Şimdi, bitecek." şeklinde mesaj attığını, kadının Kurt'u koltukta bacağından bıçakladığını daha sonra kaçmaya çalışırken de arkasından saldırdığını öne sürdüğü kaydedildi.

        İddianamede, S.K. ve G.Ç'nin aralarında anlaştığı, S.K'nin cinayeti işlediği ve G.Ç'nin de suça iştirak ettiğinin düşünüldüğü ifade edildi.

        Sanıklar, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

        - Olay

        Karaelmas Mahallesi Hal mevkiindeki bir evde 23 Şubat'ta, Mustafa Kurt ile S.K. ve G.Ç. arasında tartışma çıkmış, sırtından bıçaklanan Kurt, ambulansla kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Polis tarafından yakalanan zanlılar, 24 Şubat'ta çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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