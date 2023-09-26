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        Zonguldak'ta önce motosiklet ardından otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, önce motosiklet ardından otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 22:04 Güncelleme: 26.09.2023 - 22:09
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        Zonguldak'ta önce motosiklet ardından otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, önce motosiklet ardından otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kepez Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 66 yaşındaki Hatice Özen'e, M.Ö'nün kullandığı 35 YDF 56 plakalı motosiklet çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kadına, daha sonra Z.T. idaresindeki 67 TM 467 plakalı otomobil çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin altında kalan ve sürüklenen Özen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaşlı kadının cenazesi Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Öte yandan kaza sonrası şoka giren motosiklet sürücüsü aynı hastaneye götürüldü. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

        Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda, ulaşım kontrollü sağlandı.

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