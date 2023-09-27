Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        73 yaşındaki kaportacı sağlığı el verdikçe mesleğini yapmak istiyor

        GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta hasarlı araçların kaportalarını ve çamurluklarını tamir eden 73 yaşındaki Necip Altındağ, çocukken eline aldığı çekiçle yarım asırdan fazladır mesleğini icra ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 12:09 Güncelleme: 27.09.2023 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        73 yaşındaki kaportacı sağlığı el verdikçe mesleğini yapmak istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta hasarlı araçların kaportalarını ve çamurluklarını tamir eden 73 yaşındaki Necip Altındağ, çocukken eline aldığı çekiçle yarım asırdan fazladır mesleğini icra ediyor.

        Çaydamar Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk ve 4 torun sahibi Altındağ, hem harçlığını çıkarmak hem de meslek öğrenebilmek için küçük yaşta kaporta ustasının yanında çalışmaya başladı.

        İşin inceliklerini öğrenen ve askerlikten sonra mesleğini ağabeyiyle sürdüren Altındağ, daha sonra kendi iş yerini açarak kentin tanınan ustalarından oldu.

        Altındağ, ekmeğini kazandığı 25 metrekarelik iş yerini her sabah aynı heyecanla açtı ancak 2010'da eşini kaybetmesinin ardından mesleğine 4,5 yıl ara verdi.

        Moral bulması için mesleğine dönmesini isteyen oğlunun ikna etmesi sonucu çalışmaya yeniden başlayan 73 yaşındaki Altındağ, yarım asırdan fazladır kaporta ve çamurluk düzeltme işini titizlikle sürdürüyor.

        Altındağ, AA muhabirine, derslerinden kalan zamanlarında kaporta ustasının yanına gelip mesleği öğrenmeye çalıştığını, askere gittiğinde de mesleğiyle ilgili birimde görevlendirildiğini söyledi.

        Askerden sonra ağabeyinin açtığı dükkanda çalışmaya devam ettiğini belirten Altındağ, daha sonra evinin bulunduğu yere iş yeri açarak, çok çalışıp güzel işler yaptığını anlattı.

        - "Sağlığım elverdikçe bu işi devam ettireceğim"

        Altındağ, çalışmayı çok sevdiğini ifade ederek, "Eski model araçlarda yaratıcılığı seviyorum. Yaklaşık 4,5 yıl evde kaldım. Oğlumun tavsiyesiyle tekrar araç gereçlerimi aldım. 4,5 yıldır tek başıma çalışıyorum, yanımda çalışacak birini bulamıyorum." dedi.

        Kentin en eski kaporta ustalarından olduğunu belirten Altındağ, "3 ay önce bir arkadaşımın aracını yaptım. Ön kaput, tampon, arka ve yanları çekiçle, makineyle düzelterek yaptım. Çoğunlukla parça aldırmıyorum. Kaput olsun, çamurluk olsun hep elimde düzeltiyorum. Yeni araçlarda kaput alsan dünyanın parası, müşteriyi düşünüyorum. Eskileri orijinal gibi yaptığımda daha mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

        Necip Altındağ, teknolojinin gelişmesinin işlerini kolaylaştırdığını ancak eski usul yöntemle çalışmaya devam ettiğini, birçok kentte müşterisinin bulunduğunu, işini özenle yaptığı için müşterilerinin kendisini tercih ettiğini söyledi.

        Sayısız çırak yetiştirdiğini ve çoğunun dükkan açtığını ifade eden Altındağ, "Hasarlı araçları çekiçle düzelttim, şu anda da çekiçle düzelterek çalışıyorum. Sağlığım elverdikçe bu işi devam ettireceğim çünkü çalışmayı çok seviyorum." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Sokakta bıçaklayıp öldürmüştü! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Sokakta bıçaklayıp öldürmüştü! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Üniversitelilere cep telefonu
        Üniversitelilere cep telefonu
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        MEB'den yazılı ve uygulamalı sınavlara yönelik açıklama
        MEB'den yazılı ve uygulamalı sınavlara yönelik açıklama
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Irak'ta düğün salonunda yangın: En az 114 ölü
        Irak'ta düğün salonunda yangın: En az 114 ölü
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        Biden'ın köpeği 11. kez ısırdı
        Biden'ın köpeği 11. kez ısırdı
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Kritik seviyeye gelindi! Barajlarda son durum!
        Kritik seviyeye gelindi! Barajlarda son durum!
        Vahşeti sosyal medyada yayınlamış! Otoparkta infazı itiraf etti!
        Vahşeti sosyal medyada yayınlamış! Otoparkta infazı itiraf etti!
        MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!
        Önce motosiklet sonra otomobil çarptı! Sürücüler şoka girdi!
        Önce motosiklet sonra otomobil çarptı! Sürücüler şoka girdi!
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Karaciğer naklinde büyük devrim
        Karaciğer naklinde büyük devrim
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz

        Benzer Haberler

        Önce motosiklet sonra otomobilin çarptığı kadın öldü; şoka giren sürücüler...
        Önce motosiklet sonra otomobilin çarptığı kadın öldü; şoka giren sürücüler...
        Zonguldak'ta önce motosiklet ardından otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü
        Zonguldak'ta önce motosiklet ardından otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü
        Zonguldak'taki cinayete ilişkin 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ha...
        Zonguldak'taki cinayete ilişkin 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ha...
        Zonguldak'ta itfaiye teşkilatının kuruluşunun 309. yıl dönümü kutlandı
        Zonguldak'ta itfaiye teşkilatının kuruluşunun 309. yıl dönümü kutlandı
        Kuduz şüphesinde yaralanma bölgesinin doğru temizliği virüsü önlemede etkil...
        Kuduz şüphesinde yaralanma bölgesinin doğru temizliği virüsü önlemede etkil...
        Birbirini suçlayan cinayet sanığı sevgililere ağırlaştırılmış müebbet istem...
        Birbirini suçlayan cinayet sanığı sevgililere ağırlaştırılmış müebbet istem...