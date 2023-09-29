Zonguldak'ta 3 otomobil hırsızlığı şüphelisi 82 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı
Zonguldak'ta otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.
Zonguldak'ta otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Bürosu ekiplerince, kent merkezinde 22 Eylül'de bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerince yapılan 82 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelemesi ve çevre araştırması sonucu, otomobil Asma Mahallesi'nde brandayla kapatılmış şekilde bulundu.
Aracın buraya getirilmeden önce Elvanpazarcık beldesindeki bir ikamette açık mavi renge boyandığı ve şase numarası kazınarak belli parçalarının söküldüğü belirlendi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler R.C. (51), S.C. (22) ve İ.G. (27), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden İ.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, şüpheli İ.G'nin tanınmamak için etek giydiği ve yüzünü kapattığı görülüyor.