Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta 3 otomobil hırsızlığı şüphelisi 82 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı

        Zonguldak'ta otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 22:32 Güncelleme: 29.09.2023 - 22:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta 3 otomobil hırsızlığı şüphelisi 82 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ta otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Bürosu ekiplerince, kent merkezinde 22 Eylül'de bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Polis ekiplerince yapılan 82 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelemesi ve çevre araştırması sonucu, otomobil Asma Mahallesi'nde brandayla kapatılmış şekilde bulundu.

        Aracın buraya getirilmeden önce Elvanpazarcık beldesindeki bir ikamette açık mavi renge boyandığı ve şase numarası kazınarak belli parçalarının söküldüğü belirlendi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler R.C. (51), S.C. (22) ve İ.G. (27), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden İ.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, şüpheli İ.G'nin tanınmamak için etek giydiği ve yüzünü kapattığı görülüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Altın Portakal iptal edildi
        Altın Portakal iptal edildi
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Yeni yağışlara hazırlıklı olalım
        Yeni yağışlara hazırlıklı olalım
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        "Tadic, Ajax'a geri dönecektir"
        "Tadic, Ajax'a geri dönecektir"
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        New York sele teslim
        New York sele teslim
        Ünlü futbolcu intihara teşebbüs etti
        Ünlü futbolcu intihara teşebbüs etti
        O apartman için yıkım kararı!
        O apartman için yıkım kararı!
        İşte nedeni
        İşte nedeni
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        "Kahraman değilim, hayata karşı endişemi sanatla aktarıyorum!"
        "Kahraman değilim, hayata karşı endişemi sanatla aktarıyorum!"
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Merak uyandırmaya devam edecek"

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta mağaraya düşen kişi ekiplerce kurtarıldı
        Zonguldak'ta mağaraya düşen kişi ekiplerce kurtarıldı
        Zonguldak'ta iç mimarın ölü bulunmasına ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı
        Zonguldak'ta iç mimarın ölü bulunmasına ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı
        Prof. Dr. Kutoğlu: Kahramanmaraş'ta kırılan 3 segment, tek faya bağlı
        Prof. Dr. Kutoğlu: Kahramanmaraş'ta kırılan 3 segment, tek faya bağlı
        Nişanlısıyla kazada ölen Betül, son yolculuğuna uğurlandı
        Nişanlısıyla kazada ölen Betül, son yolculuğuna uğurlandı
        Bursa'da nişanlısıyla birlikte kazada ölen genç kadının cenazesi Zonguldak'...
        Bursa'da nişanlısıyla birlikte kazada ölen genç kadının cenazesi Zonguldak'...
        73 yaşındaki kaportacı sağlığı el verdikçe mesleğini yapmak istiyor
        73 yaşındaki kaportacı sağlığı el verdikçe mesleğini yapmak istiyor