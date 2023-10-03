Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta sağanak nedeniyle yolda mahsur kalan öğrencileri jandarma kurtardı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde sağanak nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenci servisindeki 25 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 09:59 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta sağanak nedeniyle yolda mahsur kalan öğrencileri jandarma kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde sağanak nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenci servisindeki 25 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kızılca köyünde içinde 25 öğrencinin bulunduğu servis, sağanak nedeniyle yolda oluşan su birikintisinden dolayı mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edildi.

        Botlarını çıkarıp suya giren bir jandarma personeli, öğrencileri güvenli bölgeye taşıdı.

        Suların çekilmesiyle araç mahsur kaldığı yerden çekildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Öztürk'ten Vanspor FK maçı sonrası yaşana...
        Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Öztürk'ten Vanspor FK maçı sonrası yaşana...
        Zonguldak'ta 72 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
        Zonguldak'ta 72 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
        Sağanakta dağdan kopan kayalar kamyonetin üzerine düştü
        Sağanakta dağdan kopan kayalar kamyonetin üzerine düştü
        Zonguldak'ta yamaçtan düşen kayalar kamyonete isabet etti
        Zonguldak'ta yamaçtan düşen kayalar kamyonete isabet etti
        Zonguldak'ta fırıncı Mustafa Usta, Karadeniz'in lezzeti mancarlı ekmeği sof...
        Zonguldak'ta fırıncı Mustafa Usta, Karadeniz'in lezzeti mancarlı ekmeği sof...
        Zonguldak Kömürspor'dan Vanspor FK maçı sonrası yaşananlara ilişkin açıklam...
        Zonguldak Kömürspor'dan Vanspor FK maçı sonrası yaşananlara ilişkin açıklam...