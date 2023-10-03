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        Zonguldak'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Zonguldak'ta çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 10:45 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:52
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        Zonguldak'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Zonguldak'ta çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi tedaviye alındı.

        Asma Mahallesi Avni Cinel Caddesi'ndeki çayevinin önünde, husumetli oldukları belirtilen Aziz A. (34) ile İ.K. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Aziz A. silahla ayağından yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Aziz A, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüpheli İ.K. ise suç aletiyle polis ekiplerince yakalandı.

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