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        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Zonguldak'ta bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 10:45 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:45
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        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Zonguldak'ta bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Asma Mahallesi Avni Cinel Caddesi'ndeki çayevinin önünde, husumetli oldukları belirtilen Aziz A. (34) ile İ.K. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Aziz A. silahla ayağından yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüpheli İ.K. ise kullandığı silahla polis ekiplerince yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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