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        Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 00:52 Güncelleme: 04.10.2023 - 01:05
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        Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Saadettin Gültekin idaresindeki 67 ACV 374 plakalı otomobil, Karadeniz Ereğli-Zonguldak kara yolu Belen Sanayi Sitesi mevkisinde, K.Ç'nin kullandığı 67 ACR 403 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gültekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada K.Ç. ile aynı araçta bulunan İ.Ç. yaralandı.

        Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle ulaşım 2 saat kontrollü olarak sağlandı.

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