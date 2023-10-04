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        Karadeniz Ereğli Belediyesi meclis toplantısında çıkan kavgada 2 üye yaralandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli Belediyesi meclis toplantısında çıkan kavgada, üyeler Gökhan Günay ve Sertan Kuzu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 13:32 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:32
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        Karadeniz Ereğli Belediyesi meclis toplantısında çıkan kavgada 2 üye yaralandı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli Belediyesi meclis toplantısında çıkan kavgada, üyeler Gökhan Günay ve Sertan Kuzu yaralandı.

        Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda yapılan toplantıda, CHP'li meclis üyesi Günay ile MHP'li Kuzu arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda iki üye de yaralandı. Kavgayı diğer meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim amirleri ve izleyici olarak gelenler ayırdı.

        Günay ilçedeki özel bir hastaneye götürülürken, Kuzu meclis toplantısına katıldı.

        Belediye Başkanı Posbıyık, kavganın ardından yaptığı konuşmada, meclisin huzurunu bozmak isteyenlerin bulunduğunu belirterek, "Bu meclisi karıştırmaya çalışıyorlar. Çok üzülüyorum." dedi.

        Gündemde yer alan maddelerin görüşüldüğü toplantı sonrası da Posbıyık ile Kuzu arasında tartışma yaşandı.

        Kuzu, "Sevgi, barış, dostluk diyorsunuz kavga ediyorsunuz. İnsanlarla kavga ediyorsunuz. 'Yer satılamaz.' dedim, bana 'yalancı' dediniz. Satılacak yere 'satılamaz' tedbiri konuldu. Halkı kandıran sizsiniz." diye konuştu.

        Öte yandan Günay'ın, tedavisinin ardından Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Kuzu hakkında şikayetçi olacağı öğrenildi.

        Karadeniz Ereğli Belediyesinin 7 Eylül'de yapılan meclis toplantısında da Kışla Mahallesi'ndeki kamyon garajı ve şantiye alanının satışının reddedilmesi nedeniyle CHP'li üyeler Gökhan Günay ve Cengiz Güneş ile MHP'li Sertan Kuzu arasında tartışma yaşanmıştı.

        Kültür merkezi önündeki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce tarafları, diğer meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ayırmış, Kuzu'nun şikayetçi olması üzerine polis, ifadelerini almak üzere Günay ve Güneş'i emniyete götürmüştü.

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