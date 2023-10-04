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        Zonguldak'ta yıkılması planlanan Fevkani Köprüsü yaya ve araç trafiğine kapatıldı

        Zonguldak'ta yıkılması planlanan Fevkani Köprüsü, bariyerlerle yaya ve araç geçişine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 16:45 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:51
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        Zonguldak'ta yıkılması planlanan Fevkani Köprüsü yaya ve araç trafiğine kapatıldı
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        Zonguldak'ta yıkılması planlanan Fevkani Köprüsü, bariyerlerle yaya ve araç geçişine kapatıldı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli yapı olarak tespiti yapılan Fevkani Köprüsü'nün yıkım süreci öncesinde ilk olarak köprü altındaki dükkanların elektrik, su ve doğal gazı kesildi.

        Polis ekiplerinin çevresine bariyerler yerleştirdiği 67 yıllık köprüde yaya ve araç geçişi kesildi.

        Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, gazetecilere, Fevkani Köprüsü'nün riskli yapı olarak tescillendikten sonra bir sürecin başladığını söyledi.

        Köprüaltı esnafının mağdur edilmemesi, faaliyetlerine Elmas Park'ta devam etmeleri için geçici süreyle de olsa bir çalışma yaptıklarından sürecin biraz uzadığını anlatan Alan, "Bugün 5 ayaklı Fevkani Köprüsü'nün 5 ayağını da hem yaya hem de araç trafiğine kapattık. Emniyet güçlerimiz de sabahtan trafiğin yoğunlaşmaması, vatandaşlarımızın bu noktada sıkıntı yaşamaması için 3-4 gündür yoğun bir mesai sarf ediyorlar." diye konuştu.

        Vatandaşlara anlayışları için teşekkür eden Alan, "İnşallah bu süreci kimsenin burnu kanamadan, iş sağlığı güvenliği kurallarına harfiyen uymak suretiyle yıkım firmasıyla dün de toplantılarımızı gerçekleştirdik. Bugün itibarıyla da asfaltı kemirme işi başlamış oldu. Yarın sabah itibarıyla da arkadaşlarımız firma aracılığıyla bariyerlemelere başlayacaklar. İnşallah cumartesi-pazar günü de 8 ila 12 metrelik bloklar halinde köprünün kesilip nakledilmesi başlayacak." ifadelerini kullandı.

        - "Tarihi günler yaşıyoruz"

        Çok önemli bir süreç geçirdiklerini belirten Alan, şunları kaydetti:

        "Tek isteğimiz bu süreçte kimsenin burnu kanamadan, en ufak bir iş kazası ya da riskli bir ortam oluşturmadan riskli olan Fevkani Köprüsü'nün yıkımının gerçekleştirilmesi ve bu riskten Zonguldak'ımızın kurtulması. Akabinde de hemen daha modern, daha güzel bir şehir merkezine kavuşmak için bizim de altyapı ve üstyapı çalışmalarımız, bağlantı yollarımız olacak. İnşallah dere ıslahımızı tamamlayabilecek duruma geleceğiz. O yüzden tarihi günler yaşıyoruz."

        Köprüaltı esnafının belediyeye gelerek sözleşmelerini imzaladıklarını aktaran Alan, sürecin hızlanması için bütün esnafın acilen dükkanlarını boşaltıp sözleşmelerini alıp Elmas Park'ta ticaretlerine devam etmelerini rica ettiklerini sözlerine ekledi.

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