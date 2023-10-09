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        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta "Kafes" operasyonunda yakalanan 13 zanlı adliyede

        Zonguldak'ta "Kafes" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 10:32 Güncelleme: 09.10.2023 - 10:32
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        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta "Kafes" operasyonunda yakalanan 13 zanlı adliyede
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        Zonguldak'ta "Kafes" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü adliyeye sevk edildi.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik operasyon kapsamında kent merkezinde yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından savcılıkça serbest bırakılırken, 8'i güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

        Karadeniz Ereğli ilçesinde yakalanan 7 zanlının da emniyetteki sorguları tamamlandı.

        Şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı, 5'i ise adliyeye sevk edildi.

        Öte yandan firari 2 şüpheliyi arama çalışması devam ediyor.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Ekim'de 31 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes" operasyonu ile 39 organize suç yapısının çökertildiğini, 307 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

        Operasyon kapsamında Zonguldak il merkezinde 11, Karadeniz Ereğli ilçesinde de 7 şüpheli yakalanmıştı. Zanlıların adreslerinde 10 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 6 kesici ve delici alet ile 103 mermi ele geçirilmişti.

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