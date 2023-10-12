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        Zonguldak'ta zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 21:55 Güncelleme: 12.10.2023 - 21:55
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        Zonguldak'ta zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        İddiaya göre, ilçeye bağlı bir köyde ailesiyle yaşayan zihinsel engelli M.A. (17), haziran ayında karın ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından ilçedeki hastaneye götürüldü.

        Kontrol ve tetkiklerin ardından M.A'nın 7 aylık hamile olduğunun belirlenmesi üzerine hastane görevlileri durumu jandarmaya bildirdi.

        Uzman psikolog eşliğinde ifadesi alınan M.A, köyde yaşayan G.A. ve O.A. (42) tarafından farklı zamanlarda cinsel istismara uğradığını belirtti.

        Gözaltına alınan ve suçlamaları reddeden G.A. ve O.A, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

        Ağustos ayında bebeğin dünyaya gelmesi üzerine cumhuriyet savcısı tarafından bebeğin babasının tespiti için şüpheliler ile bebekten DNA örneği alınması istendi.

        DNA testi sonucuna göre, bebeğin babası olduğu tespit edilen O.A. yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

        G.A. hakkında ise "cinsel istismar" suçlamasıyla soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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