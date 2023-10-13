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        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 10:00 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:05
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        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ereğli Narkotik Büro Amirliği ekiplerince, kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde suçunu önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Uyuşturucu maddeler ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.​​​​​​​

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