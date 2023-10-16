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        Zonguldak'ta gece rahatsızlanan kişi yatağında ölü bulundu

        Zonguldak'ta dün gece rahatsızlandıktan sonra uyuyan kişi yatağında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 13:16 Güncelleme: 16.10.2023 - 13:18
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        Zonguldak'ta gece rahatsızlanan kişi yatağında ölü bulundu
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        Zonguldak'ta dün gece rahatsızlandıktan sonra uyuyan kişi yatağında ölü bulundu.

        Mithatpaşa Mahallesi 708. Sokak'taki evinde annesi ile yaşayan Bedir Ağır (48), gece saatlerinde soğuk algınlığı geçirdiğini ve istirahat edeceğini belirterek uyudu.

        Sabah Ağır'ı kaldırmak için odaya giren anne, oğlunu uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi.

        İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlileri, Ağır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Savcısılık incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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