Zonguldak BEÜ, TPAO Genel Müdürü Bilgin'e "fahri doktora" unvanı verdi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin'e, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEÜ) "fahri doktora" unvanı verildi.

Üniversitenin Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Müzik dinletisinin ardından tanıtım filmleri gösterilen programda konuşan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Filistin ve Gazze'de yaşanan insanlık dramının herkesi derinden etkilediğini söyledi.

Kadın, çocuk ve yaşlı demeden yapılan zulmü yakından takip ettiklerini dile getiren Özölçer, savaşın bitirilmesi, bölgede huzurun sağlanması ve insanlık adına işlenen suçlara engel olunmasını istediklerini, adalet çağrısı yaptıklarını ifade etti.

Özölçer, üniversitenin güçlü geçmişinden aldıkları mirası geleceğe başarıyla taşımak ve ülkenin gelişimine katkıda bulunmak için durmadan çalıştıklarını, üniversitenin bu mirasa ve geleneklere sahip çıkarken diğer yandan da kendini sürekli yenilemeyi sürdürdüğünü, yeni dönemde de ulusal ve uluslararası platformda daha etkin, verimli, rekabetçi, girişimci bir üniversite olmayı hedeflediklerini vurguladı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu da Filistin ve Gazze'de mazlumların zulüm altında olduğunu, bilim insanlarının yetiştireceği öğrencilerle barışın dünyanın her köşesine ulaşacağını belirtti.

Daha sonra üniversite senatosunun Bilgin'e fahri doktora verilmesi kararını okuyan Özölçer, Bilgin'e fahri doktora unvanı verdi ve cübbe giydirdi.

- "Daha gidecek çok yolumuz var"

Bilgin, yaptığı konuşmada, birçok başarılara ulaştıklarını ancak kendisini bugünkü kadar memnun eden bir ödülü almanın nasip olmadığını anlattı.

Bütün iltifatları kendileriyle birlikte çalışan cefakar, emektar arkadaşları adına aldığına dikkati çeken Bilgin, "Zonguldak'ta, Sakarya Gaz Sahası'nda dünya çapında bir iş başarılmıştır. Bunu biz tek başımıza kurum olarak başarmış değiliz. En başta Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, her an bizimle olan, hissettiğimiz desteği ve sayın bakanımız, bakanlarımız, ilgili bütün bürokrat arkadaşlarımız, il bürokrasisi, her birisine teker teker teşekkür ediyoruz. Dünya çapında bir iş başarılmıştır ve dünyanın ilgisini çekmiştir." diye konuştu.

Bilgin, yurt dışında bu başarıyı nasıl gerçekleştirdiğimize dair anlatımlar istendiğini aktararak, "Sırrı milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla beraber milletimizle harman, hemhal olmuş bir kurum, bir devlet, sırrı burada. Dışarıdan birileri için anlatması da anlaması da zor ama biz elimizden geldiği kadar gidip anlatacağız." ifadesini kullandı.

Bilgin, şunları kaydetti:

"2017 yılında geçmiş 10 yılın ortalaması 35 bin varil üretimi olan bir Türkiye Petrolleri. Bugün yurt içi üretimi itibarıyla söylüyorum, bugün itibarıyla 108 bin varil üreten bir Türkiye Petrolleri var. Kendi içinden 2 tane daha, 3 kat büyümüş bir Türkiye Petrolleri. Olağanüstü bir gayret ve imkan. Toplam yurt dışından ürettiğiyle beraber 220 bin varile ulaşmış bir üretim, 6,7 milyar dolar ciro büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük kuruluşu. Özel sektörde bütün holdinglerin, bütün kuruluşların önünde ve üzerinde ama yetmez. Eğer Türkiye Petrollerine verilen görev, çizilen rol bir lokomotif olma mecburiyeti ise daha gidecek çok yolumuz var."

Önlerinde çok yollar olduğunu belirten Bilgin, "Bu yollarla ilişkili yapılanmada bir numaralı görev yine her zaman olduğu gibi milletimizdedir, milletimizin takdirinde ve dualarında gizlidir. Bu dualara dün olduğu gibi bugün de talibiz, yarın da talip olacağız. Çünkü bugün başardıklarımızın sırrı buradadır, biz burada görüyoruz." şeklinde konuştu.