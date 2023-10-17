Zonguldak'ta uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Giriş: 17.10.2023 - 12:13 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:16
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, E.C. ve E.T'nin üst aramasında 85 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.