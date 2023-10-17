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        Zonguldak'ta uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:13 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:16
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        Zonguldak'ta uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, E.C. ve E.T'nin üst aramasında 85 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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