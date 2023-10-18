Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Karadeniz Ereğli Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ile çok sayıda uyarıcı hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.