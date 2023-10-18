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        Zonguldak'ta otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 18:37 Güncelleme: 18.10.2023 - 18:37
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        Zonguldak'ta otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kepez Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde ana yola çıkan S.Ö. idaresindeki 67 LJ 721 plakalı otomobile, E.K'nin kullandığı 06 YZF 57 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savruldu.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Bu arada kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımdan ana yola inen otomobile motosikletin çarpması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

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