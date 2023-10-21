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        Zonguldak'ta Kur'an kursu öğrencileri harçlıklarını Gazze için topladı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını Gazze'ye gönderilmesi için İlçe Müftülüğüne teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 14:40 Güncelleme: 21.10.2023 - 14:42
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        Zonguldak'ta Kur'an kursu öğrencileri harçlıklarını Gazze için topladı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını Gazze'ye gönderilmesi için İlçe Müftülüğüne teslim etti.

        İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler, Gazze için yardım kampanyası düzenledi.

        Öğrenciler kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını, İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü'ye teslim etti.

        Müftü Kütükçü, öğrencilere anlamlı bağışları dolayısıyla teşekkür etti.

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