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        Zonguldak'ta madenciler Cumhuriyet'in 100. yılına özel konser verdi

        Zonguldak'ta maden işçilerinden oluşan ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan "Madenci Korosu", Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 17:20 Güncelleme: 28.10.2023 - 17:20
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        Zonguldak'ta madenciler Cumhuriyet'in 100. yılına özel konser verdi
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        Zonguldak'ta maden işçilerinden oluşan ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan "Madenci Korosu", Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi.

        Valilik önünde düzenlenen konserde, "kara elmas" olarak adlandırılan kömürü yeryüzüne çıkarmak için alın teri döken maden işçileri, baretleri, çizmeleri ve Atatürk tişörtleriyle sahneye çıktı.

        Madenci Korosu, konserde şarkı ve türküler seslendirdi.

        Konseri izleyenler, şarkılara eşlik etti, maden işçilerini alkışladı.

        Etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

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