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        Zonguldak'ta kayıp ihbarı yapılan anne ve kızı fındıklıkta bulundu

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ormanlık alanda kaybolduğu ihbarı yapılan anne ile kızını, itfaiye ve AFAD ekipleri buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 12:04 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:04
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        Zonguldak'ta kayıp ihbarı yapılan anne ve kızı fındıklıkta bulundu
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ormanlık alanda kaybolduğu ihbarı yapılan anne ile kızını, itfaiye ve AFAD ekipleri buldu.

        Sarıkorkmaz Mahallesi'nde A.M.Ç. (50) ve kızı İ.M.Ç'den akşam saatlerine kadar haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaptıkları aramada anne ve kızını Aktaş Sokak mevkisindeki fındık bahçesinde baygın ve yaralı halde buldu.

        Hastaneye kaldırılan anne ve kızının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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