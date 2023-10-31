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        Zonguldak'ta okuldaki kutlamalarda yakılan meşalenin parlaması sonucu 3 veli yaralandı

        Zonguldak'ta bir okulda düzenlenen kutlama töreninde yakılan meşalenin parlaması nedeniyle yaralanan 3 veli, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 13:04 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:04
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        Zonguldak'ta okuldaki kutlamalarda yakılan meşalenin parlaması sonucu 3 veli yaralandı
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        Zonguldak'ta bir okulda düzenlenen kutlama töreninde yakılan meşalenin parlaması nedeniyle yaralanan 3 veli, hastaneye kaldırıldı.

        Dilaver İlkokulu'nda Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törende, bir velinin elinde bulunan meşale yakılmak istendiği sırada parladı. Alevlerin sıçraması sonucu 3 veli yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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