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        Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 18:47 Güncelleme: 04.11.2023 - 18:47
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        Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
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        Salon:SiteSpor Salonu

        Hakemler: Uğur Özen, Hüseyin Mert Şeker, Çelebi Yaşar

        Zonguldak Spor Basket 67: Şenay Şale Sarısoy, Janset Büşra Sayım, Çisem İncel, Seda Öztürk, Yaren Gündüz 2, Fahriye Bayraktar 8, Deniz Aygül 10, Melike Bakırcıoğlu 8, Gülfer Tokatlı, Sevgi Güleç 22, Betül Pehlivan 8, Sasha Samolia Goodlett 30.

        Fenerbahçe Alagöz Holding: Ece Erginay 5, İrem Erdik 4, Kübra Yaylacı 3, Duygu Özen 14, Marija Lekovic 27, Zeynep Naz Töremiş, Tuana Ayşegül Vural 3, Tuana Karadağ, Hatice Bilir, Selen İrem Baş 9, Selin Rachel Gül 10.

        1. Periyot: 18-24

        Devre: 36-42

        3. Periyot: 60-62

        ZONGULDAK

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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