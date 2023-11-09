Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Zonguldak'ta temaslarda bulundu Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Zonguldak'ta sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sporcularla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Zonguldak'ta sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sporcularla bir araya geldi.

Kentteki temasları kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeliyle buluşan Eminoğlu, çalışanlarla bir süre sohbet etti.

Gençlik Merkezi'nde sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle de bir araya gelen Eminoğlu, yaptığı konuşmada, STK'lerin katkısı, gayreti ve azminin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Her daim sivil toplum kuruluşlarıyla bu çalışmaların yürütülmesi gerektiğine inandığını belirten Eminoğlu, "Devletimizi kurumlarıyla, STK'lerimizin işbirliğiyle iyi noktaya getirmemiz gerekiyor çünkü Türkiye'de inanılmaz genç nüfus potansiyeli var. Çok daha fazla gayret etmek, çalışmak gerekiyor." dedi.

Eminoğlu, birlik ve beraberlik içinde çok daha başarılı olacaklarına inandıklarını dile getirerek, "Çünkü Türkiye'deki genç nüfus bütün Avrupa'da, dünyada önemli sırada yani çoğu Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazla genç nüfusa sahibiz. Gerçekten gençleri okumamız gerekiyor. Onların dilinden anlayabilmemiz, onları dinliyor olabilmemiz lazım. Gençlik, ona değer verildiğinde birçok noktada çok kaliteli işler ortaya koyabiliyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Gençlik Merkezi'ni gezerek sporcularla sohbet eden Eminoğlu, onlarla çeşitli aktiviteler yaptı. Merkezdeki "Tarihe Açılan Odalar"ı gezen Eminoğlu, atölyelerdeki çalışmaları inceledi.

Eminoğlu, daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi yerleşkesindeki Genç Ofis'te öğrencilerin talep ve önerilerini dinledi.

Bakan Yardımcısı Eminoğlu'na programlarda Vali Yardımcısı Mehmet Türk ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel eşlik etti.