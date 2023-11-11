Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta yanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı

        Zonguldak'ta ormanlık alanda yanmış halde erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 13:28 Güncelleme: 11.11.2023 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta yanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ta ormanlık alanda yanmış halde erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kırat Mahallesi'nde 10 Kasım'da yol kenarındaki ormanlık alanda Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin cesedinin bulunmasına yönelik gözaltına alınan, ruhsatsız maden ocağının sahipleri olduğu ileri sürülen H.K. ve E.G'nin de aralarında bulunduğu 6 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye getirildi.

        Şüphelilerin adliyeye getirilişi sırasında yakınlarından birinin, "Korkma, rahat ol." dediği duyuldu.

        Söz konusu maden ocağında çalıştığı öne sürülen Nourtani'nin, iş sırasında fenalaşıp hareketsiz kaldığı ve buradan araçla ormana götürülüp benzin dökülerek yakıldığı iddia edildi.

        Bu arada soruşturma kapsamında şüphelilerin, Gelik beldesinde akaryakıt istasyonundan bidonla benzin aldıklarının kamera kayıtlarından tespit edildiği öğrenilirken, Nourtani'nin bedeninin ne zaman yakıldığı Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun sonucuna göre netlik kazanacak.

        Öte yandan olay sonrası kapatılan ruhsatsız maden ocağının, 6 Kasım'da jandarma ekiplerince tespit edildiği, Türkiye Taşkömürü Kurumu görevlilerince patlayıcıyla kullanılamaz hale getirildiği ancak daha sonra zanlılar tarafından yeni giriş açılarak aktif hale getirildiği belirlendi.

        Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan A.A. (51), E.G. (33) ve H.K. (45) tutuklandı, E.D. (21), A.Ç. (45) ve S.K. (27) adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkışı yasağıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak'ta 10 Kasım'da, yol kenarındaki ormanlık alanda yanmış halde bulunan cesedin, iki gün önce öldüğü anlaşılan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye (50) ait olduğu belirlenmişti.

        Soruşturma kapsamında, ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağı sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Nourtani'nin, ruhsatsız ocakta meydana gelen iş kazası sırasında öldüğü, cesedinin bulunduğu ormanlık alana taşındığı iddia edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maganda damat tutuklandı!
        Maganda damat tutuklandı!
        Bahçesindeki kayayı patlatmak isterken eli koptu!
        Bahçesindeki kayayı patlatmak isterken eli koptu!
        Rekorunu geliştirdi!
        Rekorunu geliştirdi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        15 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki çocuğa çarptı
        15 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki çocuğa çarptı
        Megakent yağmura teslim!
        Megakent yağmura teslim!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?"
        "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?"
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        İngiltere'de kabinede şok!
        İngiltere'de kabinede şok!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Hattuşa'nın eşsiz keşfi!
        Hattuşa'nın eşsiz keşfi!
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        "Tecrübe başka bir şey"
        "Tecrübe başka bir şey"
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!

        Benzer Haberler

        Afgan madencinin ölümünde 6 şüpheli adliyede
        Afgan madencinin ölümünde 6 şüpheli adliyede
        Engellerle 2 yaşında tanışan ayakkabı boyacısı, 38 yıldır aynı yerde ekmeği...
        Engellerle 2 yaşında tanışan ayakkabı boyacısı, 38 yıldır aynı yerde ekmeği...
        Çenesi alınan 'Mucize', kendi kendine besleniyor
        Çenesi alınan 'Mucize', kendi kendine besleniyor
        Kaçak ocak sahipleri, 'İnfazımız yanar' düşüncesiyle Afgan madenciyi yakmış
        Kaçak ocak sahipleri, 'İnfazımız yanar' düşüncesiyle Afgan madenciyi yakmış
        Devrek'te 1 yıldır otelde konaklayan kişi odasında ölü bulundu
        Devrek'te 1 yıldır otelde konaklayan kişi odasında ölü bulundu
        Zonguldak'ta ölmek üzereyken bulunan "Mucize" köpek, çene ameliyatlarıyla h...
        Zonguldak'ta ölmek üzereyken bulunan "Mucize" köpek, çene ameliyatlarıyla h...