Zonguldak'ta çocuk yaştayken başladığı yorgancılığı 46 yıldır sürdürüyor Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 57 yaşındaki Ayhan Şahinler, yok olmaya yüz tutan el işlemesi yorgancılığı gelişen teknolojiye rağmen devam ettiriyor.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 57 yaşındaki Ayhan Şahinler, yok olmaya yüz tutan el işlemesi yorgancılığı gelişen teknolojiye rağmen devam ettiriyor.

Mesleğe 11 yaşındayken, o dönem 27 yaşında olan ağabeyinin yanında çıraklık yaparak başlayan ve 46 yıldan beri, yaklaşık yarım asırdır yorgancılıkla uğraşan evli ve 2 çocuk babası Şahinler, satışlar azalsa da meraklıları için özel işlemeli, farklı desenlerde yorganlar ve yastıklar dikiyor.

Şahinler, AA muhabirine, el işçiliği yorgancılığın her geçen gün azaldığını söyledi.

Piyasadaki silikon, elyaf ve plastik ürünlerin yorgancılığı etkilediğini belirten Şahinler, "Bu ürünler tamamen atık malzemelerden dönüştürülüyor. Fiyatlarının daha ucuz olması, kullanım kolaylığı ve yıkanılabilir özelliğinin bulunması, mesleğin de bitmesine neden oldu." dedi.

Şahinler, el işi yorganların fiyatının sanıldığı kadar yüksek olmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bir yorganı modeline göre 2-3 gün veya 1 haftada bitiriyorum. Günlük kullanımlık yorganlardan ise günde 2-3 tane dikebiliyorum. Daha önce düğünlerde çeyiz maksadıyla bizim ürünlerimiz kullanılıyordu ve mutlaka her evde oluyordu. Günlük kullanımlık yorganların fiyatı 700-1000 lira, ipek yorganların ise 2500 ile 3000 lira arasında değişiyor."

Karadeniz Ereğli'de daha önce 8-10 yorgan diken dükkanların bulunduğunu, her tezgahta 3-4 çırak ve kalfanın çalıştığını anlatan Şahinler, şu an mesleğin son neferlerinden olduğunu dile getirdi.

Şahinler, çocuklarını mesleği sayesinde okuttuğunu ve evlendirdiğini ifade ederek, yorgancılığı gelecek kuşakların sürdürmesini çok istediğini sözlerine ekledi.