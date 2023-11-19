Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta çocuk yaştayken başladığı yorgancılığı 46 yıldır sürdürüyor

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 57 yaşındaki Ayhan Şahinler, yok olmaya yüz tutan el işlemesi yorgancılığı gelişen teknolojiye rağmen devam ettiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 10:40 Güncelleme: 19.11.2023 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta çocuk yaştayken başladığı yorgancılığı 46 yıldır sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 57 yaşındaki Ayhan Şahinler, yok olmaya yüz tutan el işlemesi yorgancılığı gelişen teknolojiye rağmen devam ettiriyor.

        Mesleğe 11 yaşındayken, o dönem 27 yaşında olan ağabeyinin yanında çıraklık yaparak başlayan ve 46 yıldan beri, yaklaşık yarım asırdır yorgancılıkla uğraşan evli ve 2 çocuk babası Şahinler, satışlar azalsa da meraklıları için özel işlemeli, farklı desenlerde yorganlar ve yastıklar dikiyor.

        Şahinler, AA muhabirine, el işçiliği yorgancılığın her geçen gün azaldığını söyledi.

        Piyasadaki silikon, elyaf ve plastik ürünlerin yorgancılığı etkilediğini belirten Şahinler, "Bu ürünler tamamen atık malzemelerden dönüştürülüyor. Fiyatlarının daha ucuz olması, kullanım kolaylığı ve yıkanılabilir özelliğinin bulunması, mesleğin de bitmesine neden oldu." dedi.

        Şahinler, el işi yorganların fiyatının sanıldığı kadar yüksek olmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Bir yorganı modeline göre 2-3 gün veya 1 haftada bitiriyorum. Günlük kullanımlık yorganlardan ise günde 2-3 tane dikebiliyorum. Daha önce düğünlerde çeyiz maksadıyla bizim ürünlerimiz kullanılıyordu ve mutlaka her evde oluyordu. Günlük kullanımlık yorganların fiyatı 700-1000 lira, ipek yorganların ise 2500 ile 3000 lira arasında değişiyor."

        Karadeniz Ereğli'de daha önce 8-10 yorgan diken dükkanların bulunduğunu, her tezgahta 3-4 çırak ve kalfanın çalıştığını anlatan Şahinler, şu an mesleğin son neferlerinden olduğunu dile getirdi.

        Şahinler, çocuklarını mesleği sayesinde okuttuğunu ve evlendirdiğini ifade ederek, yorgancılığı gelecek kuşakların sürdürmesini çok istediğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den flaş şiddetli yağış ve fırtına uyarısı!
        Meteoroloji'den flaş şiddetli yağış ve fırtına uyarısı!
        İstanbul'da kar yağışı
        İstanbul'da kar yağışı
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Hiç böylesini görmedim"
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş sona erdi
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş sona erdi
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Uyuz vakalarında artış!
        Uyuz vakalarında artış!
        "Cesaret ister"
        "Cesaret ister"
        Almanya'da resital!
        Almanya'da resital!
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Joe Biden: Gazze, Filistin'in kontrolünde olmalı
        Joe Biden: Gazze, Filistin'in kontrolünde olmalı
        Rus ailenin bavulundan bunlar çıktı
        Rus ailenin bavulundan bunlar çıktı
        Galatasaray'da Angelino krizi!
        Galatasaray'da Angelino krizi!

        Benzer Haberler

        2 çocuğa cinsel istismar sanığına 'iyi hal' indirimli 36 yıl hapis
        2 çocuğa cinsel istismar sanığına 'iyi hal' indirimli 36 yıl hapis
        Çöplükten kurtardığı martıyı evinde sağlığına kavuşturdu
        Çöplükten kurtardığı martıyı evinde sağlığına kavuşturdu
        Çöplükte bulduğu, burnuna olta iğnesi saplanan martıyı evine götürüp tedavi...
        Çöplükte bulduğu, burnuna olta iğnesi saplanan martıyı evine götürüp tedavi...
        Zonguldak'ta balıkçılar hafta sonu beklenen fırtına öncesinde önlem aldı
        Zonguldak'ta balıkçılar hafta sonu beklenen fırtına öncesinde önlem aldı
        Fırtına uyarısı yapılan Zonguldak'ta, balıkçılar kayıklarını karaya çekti
        Fırtına uyarısı yapılan Zonguldak'ta, balıkçılar kayıklarını karaya çekti
        TTK ustaları, atıl haldeki iş makinesini tamir ederek üretime kazandırdı
        TTK ustaları, atıl haldeki iş makinesini tamir ederek üretime kazandırdı