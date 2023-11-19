Sevgisi ve azmiyle kazandığı milli formayı, uluslararası güreş şampiyonalarında terletmek istiyor GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta güreş sporuna olan sevgisini inancı ve azmiyle ispat eden 15 yaşındaki milli sporcu Hazal Tabak, "kızlar güreş yapamaz" ön yargısını kırarak minderde elde ettiği derecelerini uluslararası arenaya taşımak istiyor.

GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta güreş sporuna olan sevgisini inancı ve azmiyle ispat eden 15 yaşındaki milli sporcu Hazal Tabak, "kızlar güreş yapamaz" ön yargısını kırarak minderde elde ettiği derecelerini uluslararası arenaya taşımak istiyor.

Yaklaşık 5 yıl önce okul seçmelerinde fiziksel durumunu yeterli görmediği için Tabak'ı listeye almayan antrenör Murat Çakır, güreş sevgisini ve başarılı olacağına dair inancını gösteren 10 yaşındaki Hazal'ı kadrosuna dahil etti.

Azmi ve çalışkanlığıyla hocasının ve çevresindekilerin takdirini kazanan Tabak, ailesini de ikna etmesinin ardından adapte olduğu güreşte iki kez Türkiye şampiyonluğu yaşadı, Uluslararası Zafer Turnuvası'nda da üçüncülük elde etti.

Çakır yönetiminde Fener Sporcu Fabrikası Antrenman Salonu'nda çalışmalarına devam eden milli sporcu, Türkiye Şampiyonası'nda zirvede yer alarak, Finlandiya'da 10 Haziran'da yapılacak 17 Yaş altı Avrupa Şampiyonası'na katılmayı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

- "3 ay boyunca ön takla atmaya çalıştım"

Hazal Tabak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl önce okullar arasında sporcu seçmelerinin yapıldığını, kendisinin o seçmelerde yer aldığını söyledi.

O dönem biraz kilolu olduğunu dile getiren Tabak, "Antrenörüm de o yüzden benim için 'yapamaz' diye düşünmüştü ama ben çok istekliydim. Murat hocamı ikna ettim. Ailem de biraz karşı çıkmıştı ama onları da ikna ettim. Kadın güreşi yaygın olmadığı için 'Kızlar güreş yapamaz' şeklinde düşünce vardı. Herkesi ikna ettikten sonra başladım, devamı geldi." dedi.

Tabak, vücudunun güreşe yatkın olmayışından dolayı çok mücadele ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"3 ay boyunca ön takla atmaya çalıştım. Murat hocam çok destek oldu, beni çok çalıştırdı. İlk yılımda Türkiye birincisi oldum. Bu bana öz güven kattı. Milli takıma gidip geldim. Ortamları gördükçe, arkadaşlar edindikçe daha çok ısındım, bu spora dört elle sarıldım."

Karakterinin vermiş olduğu disiplinle her geçen gün daha da çok çalıştığını aktaran Tabak, hasta olup idmana gelmediği zaman kendini kötü hissettiğini söyledi.

Tabak, başarısına ikinci Türkiye şampiyonluğunu eklediğini aktararak, "Daha sonra da kendi yaşımdan büyüklerde Türkiye üçüncüsü oldum. Böylelikle Zafer Turnuvası'na gitmeye hak kazandım. Orada da diğer ülkelerden gelen sporcular arasında 3'üncü oldum. Şimdiki hedefim U17'de Türkiye birincisi olup Avrupa ve dünya görmek, inşallah başaracağım. Bu yolda ilerliyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenmanların yoğun geçtiğini, önündeki 2 yılın çok önemli olduğunu vurgulayan milli sporcu, çok güçlü rakipleri bulunduğu için yaş gruplarına yetişmesi gerektiğini ifade etti.

- Antrenör Çakır: "Tereddütlerim vardı ama beni yanılttı"

Antrenör Murat Çakır da ilk zamanlar fiziksel anlamda bu spora uygun olmadığını düşündüğü Hazal'ın güreşe karşı duyduğu sevgi ve bağlılıkla kendisini ikna ettiğini dile getirdi.

İlk başlarda Tabak'ın başarılı olması konusunda tereddütler yaşadığını anlatan Çakır, "Yapabilir mi?' diye tereddütlerim vardı çünkü gerçekten fiziksel olarak müsait değildi ama beni yanılttı. Çok çalıştı, çok çabaladı, çok zorluklar çekti. 5 yıl içerisinde bu seviyeye geldi." şeklinde konuştu.

Çakır, Hazal'ın gelecek vadeden bir sporcu olduğuna dikkati çekerek, kuvvet, koşu ve teknikten oluşan programlarıyla haftada 6 gün idman yaptıklarını kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının sağladığı imkanlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'in de destekleri sayesinde güzel çalışma ortamı yakaladıklarına değinen Çakır, bunun karşılığı olarak yeni başarılar kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.