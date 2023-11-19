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        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta fırtına nedeniyle ikiye bölünen geminin personeli tahliye edildi

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle ikiye bölündükten sonra kıyıya sürüklenen geminin personeli tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 12:50 Güncelleme: 19.11.2023 - 12:50
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        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta fırtına nedeniyle ikiye bölünen geminin personeli tahliye edildi
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle ikiye bölündükten sonra kıyıya sürüklenen geminin personeli tahliye edildi.

        Ereğli Limanı'nda demirleyen Kamerun bayraklı kuru yük gemisi, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle ikiye bölündü. Kıyıya sürüklenen geminin parçası, limanın beton duvarlarına çarptı ve kıyıdaki amfi tiyatroya zarar verdi.

        İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Gemide bulunan yabancı uyruklu 13 personel, ekiplerce tahliye edilerek Ereğli Öğretmenevi'ne yerleştirildi.

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AA muhabirine, kent genelinde etkisini sürdüren fırtına nedeniyle ikiye bölünen Kamerun bayraklı geminin parçasının kıyıya vurduğunu belirtti.

        Hacıbektaşoğlu, tahliye edilen 13 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

        Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemleri aldığı geminin bölünen parçası da bir süre sonra sahile vurdu.

        - İlçe merkezinde elektrikler kesildi, cadde ve sokakları su bastı, ağaçlar devrildi

        Öte yandan Karadeniz Ereğli ilçe merkezinde sağanak ve fırtınanın aralıksız devam etmesi sonucu cadde ve sokakları su bastı.

        İş yerleri zarar görürken, sahil yolundaki birçok ağaç şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilerek yolu kapadı, bazıları ise araçlara zarar verdi.

        Sel suları, ayakkabı, buzdolabı, cansız manken, tekerlek, fıçı gibi pek çok eşyayı kent merkezine taşıdı. Dalgaların vurması sonucu kaldırım taşları, banklar söküldü, bazı araçlar sular içinde kaldı.

        Kaymakamlık ve Belediye, vatandaşlara dışarı çıkmamaları konusundan uyarılarda bulundu.

        Bu arada Vali Hacıbektaşoğlu, il genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 saat esasına göre faaliyete geçirilen AFAD merkezinde çalışmaları ve gelişmeleri takip etti, dere yataklarında incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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