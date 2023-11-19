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        Zonguldak'ta şehir merkezinden geçen iki derede taşma riski

        Zonguldak'ta etkisini sürdüren sağanak nedeniyle şehir merkezinden geçen iki derede taşma riski bulunduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 17:07 Güncelleme: 19.11.2023 - 17:07
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        Zonguldak'ta şehir merkezinden geçen iki derede taşma riski
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        Zonguldak'ta etkisini sürdüren sağanak nedeniyle şehir merkezinden geçen iki derede taşma riski bulunduğu bildirildi.

        Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde devam etmekte olan kuvvetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle şehir merkezimizde yer alan Acılık Kaymak Deresi ve Üzülmez Deresi kritik su seviyesi üzerine çıkmış olup taşma riski öngörülmektedir." ifadesini kullandı.

        Alan, vatandaşlara acilen dere kenarlarında bulunulan araçlarını kaldırmaları ve merkezdeki esnafın tedbir alması çağrısında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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