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        TTK Üzülmez Müessesesi'nde yarı mekanize üretim panosu açıldı

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğünde yeni hizmete alınan yarı mekanize üretim panosu için açılış töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 15:50 Güncelleme: 20.11.2023 - 16:12
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        TTK Üzülmez Müessesesi'nde yarı mekanize üretim panosu açıldı
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        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğünde yeni hizmete alınan yarı mekanize üretim panosu için açılış töreni düzenlendi.

        Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 08.00-16.00 vardiyası öncesi 3. Kartiye -273/-279 kotlarında yeni açılan "Çay Kirişli Yarı Mekanize Ayak Panosu" için yapılan merasimde Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Törende, yeni mekanize üretim panosunda kazasız çalışmalar ve üretim dileğiyle kurban kesildi. Maden işçileri, törenin ardından maden ocağına inerek mesailerine başladı.

        Törene, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, Üzülmez Müessese Müdürü Murat Köseoğlu, Müessese Müdür Yardımcıları Adıgüzel Bakırhan ve İlyas Kayalı, Üzülmez İşletme Müdürü Müjdat Birol, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak ve şube yönetimi, şefler ve maden işçileri katıldı.

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