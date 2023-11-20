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        Zonguldak'ta sağanak ve fırtınayla sürüklenen atıklar limanda kirlilik oluşturdu

        Zonguldak'ta iki gündür etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle kıyı şeridinde su kahverengiye döndü, çöpler limana toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 17:04 Güncelleme: 20.11.2023 - 17:16
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        Zonguldak'ta sağanak ve fırtınayla sürüklenen atıklar limanda kirlilik oluşturdu
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        Zonguldak'ta iki gündür etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle kıyı şeridinde su kahverengiye döndü, çöpler limana toplandı.

        Yağışın ardından debisi yükselen Üzülmez ve Acılık derelerinin denize sürüklediği atıklar, Zonguldak Limanı'nda birikti.

        Çok sayıda plastik şişe, top, ağaç, odun parçası ve çeşitli atıklar, yaklaşık 1 kilometrelik sahil şeridini kapladı. Dereden akan çamurlu suların etkisiyle de denizin rengini kahverengiye döndü.

        Belediye ekipleri, personel ve iş makineleriyle liman bölgesindeki atıkları temizleme çalışması yürütüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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