Zonguldak'ta sağanak ve fırtınayla sürüklenen atıklar limanda kirlilik oluşturdu Zonguldak'ta iki gündür etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle kıyı şeridinde su kahverengiye döndü, çöpler limana toplandı.

Zonguldak'ta iki gündür etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle kıyı şeridinde su kahverengiye döndü, çöpler limana toplandı.

Yağışın ardından debisi yükselen Üzülmez ve Acılık derelerinin denize sürüklediği atıklar, Zonguldak Limanı'nda birikti.

Çok sayıda plastik şişe, top, ağaç, odun parçası ve çeşitli atıklar, yaklaşık 1 kilometrelik sahil şeridini kapladı. Dereden akan çamurlu suların etkisiyle de denizin rengini kahverengiye döndü.

Belediye ekipleri, personel ve iş makineleriyle liman bölgesindeki atıkları temizleme çalışması yürütüyor.