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        Fırtınanın vurduğu Karadeniz Ereğli'de eğitime 2 gün ara

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 17:49 Güncelleme: 20.11.2023 - 17:49
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        Fırtınanın vurduğu Karadeniz Ereğli'de eğitime 2 gün ara
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kuvvetli yağış ve fırtınadan olumsuz yönde etkilenin Karadeniz Ereğli ilçe genelinde 21 Kasım Salı ve 22 Kasım Çarşamba günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihlerde 2 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        - 16. Hamsi Festivali ertelendi

        Öte yandan Karadeniz Ereğli Belediyesince 25-26 Kasım'da yapılması planlanan 16. Hamsi Festivali ilçedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ereğli Belediyesi, tarihinin en büyük doğal afetini yaşayan kentte yaraların sarılması, afetin izlerinin silinmesi için tüm ekipleriyle seferber oldu. Alınan karar gereği, daha önce 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacağı açıklanan 16. Hamsi Festivali, ucu açık ileri tarihe ertelendi. Belediyenin bu süreçte önceliği afetin kente verdiği hasarları tüm birimleriyle gidermek olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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