Fırtınanın vurduğu Karadeniz Ereğli'de eğitime 2 gün ara
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kuvvetli yağış ve fırtınadan olumsuz yönde etkilenin Karadeniz Ereğli ilçe genelinde 21 Kasım Salı ve 22 Kasım Çarşamba günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihlerde 2 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
- 16. Hamsi Festivali ertelendi
Öte yandan Karadeniz Ereğli Belediyesince 25-26 Kasım'da yapılması planlanan 16. Hamsi Festivali ilçedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Belediyeden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ereğli Belediyesi, tarihinin en büyük doğal afetini yaşayan kentte yaraların sarılması, afetin izlerinin silinmesi için tüm ekipleriyle seferber oldu. Alınan karar gereği, daha önce 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacağı açıklanan 16. Hamsi Festivali, ucu açık ileri tarihe ertelendi. Belediyenin bu süreçte önceliği afetin kente verdiği hasarları tüm birimleriyle gidermek olacak."
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