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        Zonguldak'ta batan geminin personelini arama kurtarma çalışmaları sürüyor

        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 11 kişilik mürettebatını arama kurtarma çalışmaları karadan, denizden ve havadan devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 10:25 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:50
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        Zonguldak'ta batan geminin personelini arama kurtarma çalışmaları sürüyor
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        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 11 kişilik mürettebatını arama kurtarma çalışmaları karadan, denizden ve havadan devam ediyor.

        Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp 11 personel için gece boyunca karadan tarama faaliyeti yürütüldü.

        Hava şartlarının kısmen iyileşmesi üzerine denizden ve havadan da çalışmalara başlandı.

        Bölgede AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve diğer ekiplerin katılımıyla kayıp 11 personelin bulunması için karadan, denizden ve havadan çalışma yürütülüyor.

        Öte yandan geminin 12 kişilik mürettebatından birinin cansız bedenine dün ulaşılmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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