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        Zonguldak ve Düzce'de fırtınada devrilen ağaçlar mezarlara zarar verdi

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi ile Düzce'de fırtınada devrilen ağaçların mezarlara zarar vermesi dolayısıyla çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 15:00 Güncelleme: 21.11.2023 - 15:08
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        Zonguldak ve Düzce'de fırtınada devrilen ağaçlar mezarlara zarar verdi
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi ile Düzce'de fırtınada devrilen ağaçların mezarlara zarar vermesi dolayısıyla çalışma başlatıldı.

        Karadeniz Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede pazar günü etkili olan fırtına ve selin yol açtığı ağaç yıkımlarında mezarlar zarar gördü.

        Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, afette zarar gören mezarlıklarda tespit çalışması başlattı.

        Fırtına sonucu Şehir Mezarlığı ve Kestaneci Mezarlığı'nda ilk belirlemelere göre 200'e yakın ağaç devrildi, yaklaşık 300 mezarda hasar oluştu.

        Ekipler yıkılan ağaçları kaldırma çalışmalarına başlarken Mezarlıklar Müdürlüğü ve Afet Yönetmeliği'ne göre tespit çalışması yapılıyor.

        Ağaçlardaki tehlike nedeniyle mezarlıklara giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor.

        Mezarlıkların eski haline gelmesi için belediye ve AFAD işbirliğiyle çalışma yürütülecek.

        - Düzce

        Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilerek şehir mezarlığına zarar veren ağaçlar iş makinesiyle kaldırıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde hafta sonu etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, şehir mezarlığındaki ağaçların kökünden sökülerek devrilmesine yol açtı.

        Mezarların üzerine devrilerek tahrip olmasına neden olan ağaçlar, iş makinesi yardımıyla kaldırıldı. Mezarlık içinde tehlike arz eden ağaçların da alınacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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