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        Fırtına ve selden etkilenen Zonguldak'ta temizlik çalışmaları yapılıyor

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde pazar günü etkili olan fırtına ve sel sonrası iş yerleri ve parklarda temizlik çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 17:04 Güncelleme: 21.11.2023 - 17:17
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        Fırtına ve selden etkilenen Zonguldak'ta temizlik çalışmaları yapılıyor
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde pazar günü etkili olan fırtına ve sel sonrası iş yerleri ve parklarda temizlik çalışması yürütülüyor.

        İtfaiye, belediye ve AFAD ekipleri de tahliye ve hasar tespit çalışmaları yaptı.

        Bakırcılar Çarşısı ve sahil bandında sel sularının geride bıraktığı çamurlar temizlendi. Devrilen ağaçlar ve direkler kaldırıldı. Fırtına ve selden çevreye savrulan balıkçı ağları da toplanıp onarılmaya çalışıldı.

        Kentte iş yerini su basan esnaf Tuğba Öztürk, sel sularını kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştıklarını söyledi.

        Esnaf Fatih Yavuz da büyük çapta hasar gördüklerini kaydetti.

        Esnaf Ceyhan Taşkıran ise sel ve fırtına nedeniyle mağdur olduklarını belirtti.

        - 300'ün üzerinde AFAD gönüllüsü sahada

        İstanbul'dan gelen AFAD gönüllüsü Timur Görkem Kılıç, dün akşam saatlerinde yola çıkarak bölgeye geldiklerini anlattı.

        İlçeye Türkiye'nin her yerinden 300'ün üzerinde gönüllünün geldiğini aktaran Kılıç, sahildeki parklarda çevre temizliği yaptıklarını, iş yerleri kirlenen esnafa da destek olduklarını dile getirerek, "Devletimiz elinden geleni yapıyor, biz de elimizden geleni yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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