GÜNCELLEME - Zonguldak'ta batan geminin personelini arama kurtarma çalışmaları sürüyor Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 11 kişilik mürettebatını arama kurtarma çalışmaları karadan, denizden ve havadan devam ediyor.

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 11 kişilik mürettebatını arama kurtarma çalışmaları karadan, denizden ve havadan devam ediyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp 11 personel için gece boyunca karadan tarama faaliyeti yürütüldü.

Hava şartlarının kısmen iyileşmesi üzerine denizden ve havadan da çalışmalara başlandı.

Bölgede AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve diğer ekiplerin katılımıyla kayıp 11 personelin bulunması için karadan, denizden ve havadan çalışma yürütülüyor.

- Valilikten açıklama

Zonguldak Valiliği, kayıp mürettebatı arama kurtarma kapsamında yürütülen bugünkü çalışmalarda görev yapan ekip ve araçlara ilişkin açıklama yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "21 Kasım'da icra edilen arama kurtarma görevine, Sahil Güvenlikten 1 helikopteri, 1 uçak, 6 bot ile 2 DEGAK (Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi) ve 74 personel; İl Jandarma Komutanlığından 5 dalgıç, AFAD'dan 3 personel ve bot ile aralıksız devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da, Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıktığı sırada askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 Türk mürettebattan birinin cansız bedenine dün ulaşılmıştı.