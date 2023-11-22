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        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta batan geminin personelini arama çalışmaları sürüyor

        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 11 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 4. gününde karadan, denizden ve havadan devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 10:49 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:49
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        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta batan geminin personelini arama çalışmaları sürüyor
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        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 11 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 4. gününde karadan, denizden ve havadan devam ediyor.

        Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp 11 personel için gece boyunca karadan tarama faaliyeti yürütüldü.

        Günün aydınlanmasıyla denizden ve havadan da yeniden arama çalışmalarına başlandı.

        Bölgede AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve diğer ekiplerin katılımıyla kayıp personelin bulunması için karadan, denizden ve havadan çalışma yürütülüyor.

        Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıktığı sırada askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan birinin cansız bedenine 20 Kasım'da ulaşılmıştı.

        Öte yandan fırtına nedeniyle ikiye bölünen ve karaya oturan Kamerun bandıralı yük gemisinin de yakıtının denize yayılmaması için ekipler, bariyer kurarak önlem aldı.

        Kuru yük gemisi, 19 Kasım'da bölgede etkili olan fırtınada ikiye bölünmüş, kıyıya sürüklenen geminin parçası, limanın beton duvarlarına çarpmış ve kıyıdaki amfi tiyatroya zarar vermişti. Gemideki yabancı uyruklu 13 personel, ekiplerce tahliye edilerek Ereğli Öğretmenevi'ne yerleştirilmişti.

        - İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma SAK, Kıyı Emniyet, AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin katılımıyla Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde batan "Kafkametler" adlı kuru yük gemisindeki kayıp 11 denizciyi arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

        Bakan Yerlikaya, arama çalışmalarına 2 uçak, 1 helikopter, 6 bot, 5 dron, 177 arama kurtarma personeli ve 42 dalgıcın katıldığını aktararak, "Gece gündüz arama faaliyetlerine katılan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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